День народного единства 2019 в Башкирии: как будем отдыхать

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-01T10:49:54+03:00

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Жители республики в начале ноября отдохнут на один день больше – из-за Дня народного единства 2019 в Башкирии.

Как рассказали в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, поскольку День народного единства 2019 приходится на понедельник, то выходными днями в 2019 году в Башкирии будут 2, 3 и 4 ноября. Во вторник, 5 ноября, будет обычный рабочий день.

4 ноября по всей России празднуют День народного единства. Этот относительно новый праздник отмечается в честь освобождения Москвы от иностранных захватчиков в 1612 году. Тогда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского купца Кузьмы Минина. Считается, что после этого события в стране завершилось Смутное время.

ИСТОЧНИК KP.RU