Житель Башкирии надругался над женщиной и сломал ногу

СЕГОДНЯ 06:05 2019-11-01T06:05:11+03:00

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Необычный случай произошел в минувшую среду, 30 октября, в Нефтекамске. Поздно ночью с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в тот вечер ее избил и изнасиловал 47-летний мужчина. Стражи порядка тут же нагрянули по адресу, где живет предполагаемый насильник, но завидев полицейских мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа.

Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в правоохранительных органах, таким образом он пытался скрыться от полиции. При падении мужчина получил открытый перелом ноги.

Как отметил собеседник, обвиняемый в побоях и изнасиловании, ранее он был судим за грабеж и оскорбление представителя власти. Сейчас он находится в городской больнице Нефтекамска. У его палаты выставлена охрана. Данных о том, предъявили ли мужчине обвинение в изнасиловании, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU