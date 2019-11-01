2019-11-01T06:05:11+03:00
Происшествия

Житель Башкирии надругался над женщиной и сломал ногу

Мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Необычный случай произошел в минувшую среду, 30 октября, в Нефтекамске. Поздно ночью с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в тот вечер ее избил и изнасиловал 47-летний мужчина. Стражи порядка тут же нагрянули по адресу, где живет предполагаемый насильник, но завидев полицейских мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа.

Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в правоохранительных органах, таким образом он пытался скрыться от полиции. При падении мужчина получил открытый перелом ноги.

Как отметил собеседник, обвиняемый в побоях и изнасиловании, ранее он был судим за грабеж и оскорбление представителя власти. Сейчас он находится в городской больнице Нефтекамска. У его палаты выставлена охрана. Данных о том, предъявили ли мужчине обвинение в изнасиловании, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24