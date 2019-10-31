2019-10-31T08:42:22+03:00
Происшествия

Жители Уфы нашли в подъезде окровавленное тело парня

Его убили одним ударом ножа в шею
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жителей дома №45 по улице Кольцевой в Уфе на днях ждала жуткая находка. Около пяти часов утра они обнаружили в подъезде своей четырехэтажки бездыханного парня всего в крови. Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, погибшим оказался 25-летний житель башкирской столицы. Он умер от потери крови - на шее несчастного обнаружили огромный порез.

Вскоре была задержана подозреваемая в убийстве - 30-летняя девушка, жившая неподалеку. Ее доставили в отделение полиции для допроса. Что заставило уфимку так жестоко расправиться с молодым человеком, пока не ясно.

Известно, что девушка училась в уфимском университете на специалиста по связям с общественностью. Ранее под ее авторством были опубликованы несколько научных исследований рынка, однако в последнее время девушка была безработной.

Возбуждено уголовное дело по статье 105-й - убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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