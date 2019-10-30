Конец рабочей недели в Башкирии будет снежным и морозным

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-30T14:03:32+03:00

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Синоптики Башгидромета дали уточненный прогноз на конец рабочей недели. Остаток сегодняшнего дня обойдется без погодных аномалий, не считая небольших осадков в виде дождя и снега. Юго-восточный ветер буйствовать не планирует и останется умеренным. Температура воздуха в дневное время не упадет ниже нуля градусов.

Гораздо более суровая погода ожидается завтра, 31 октября. Дождь на протяжении дня будет переходить в снег. Местами возникнет гололед, мокрый снег налипнет на провода и деревья. На автодорогах появится снежный накат. Юго-восточный ветер сменится западным с порывами до сильного. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться между -3 и 2 градусами Цельсия.

Первый день ноября встретит жителей Башкирии небольшим снегом и гололедицей на дорогах. Ветер придет с северо-запада и севера и будет умеренным. Температура воздуха ночью может достигнуть отметки в -10 градусов. Днем столбик термометра не выйдет за пределы -1,-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU