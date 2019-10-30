Житель Уфы после 24 лет за решеткой решил отобрать своих сыновей у тещи и тестя

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-30T07:54:57+03:00

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В сложной ситуации оказались пожилые супруги из Перми. Их дочь - 29-летняя Алена - несколько лет назад вышла замуж за Рената. Зять, как выяснилось, не отличался законопослушностью и имел ряд судимостей. У пары родились сыновья-близнецы, а потом супруги расстались. Алименты на детей, по словам родителей Алены, мужчина не платил, да и желания увидеть мальчиков не проявлял. Он завел себе новую жену и обосновался в Уфе.

Два года назад семью постигла трагедия - 29-летнюю Алену убил ее парень. Одного удара ревнивца в висок оказалось достаточно, чтобы сыновья женщины остались сиротами. Мальчиков взяли к себе родители Алены, они надеялись, что отец не будет заявлять на них свои права.

— Когда Алена еще была жива, она говорила: «Мама, если со мной что-нибудь случится, не вздумай отдать детей ему», — со слезами на глазах рассказала журналистам ВКурсе.ру мать девушки.

Однако Ренат все же решил забрать сыновей к себе в Уфу. Пенсионеры уверены - он делает это из корыстных соображений.

— Он провел 24 года за решеткой, и дети его не волновали, а сейчас вдруг стали, - возмущается бабушка мальчиков.

Суд разрешил кровному отцу забрать детей, но родители Алены намерены оспорить это решение. По их словам, мужчина сидел за изнасилование, распространение наркотиков и разбой и не может быть хорошим опекуном.

ИСТОЧНИК KP.RU