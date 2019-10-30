Житель ХМАО развратил 15-летнюю ученицу из Башкирии

СЕГОДНЯ 06:29 2019-10-30T06:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в растлении 15-летней девочки из Белебея. Преступление было совершено в понедельник, 28 октября, в квартире 33-летнего мужчины.

Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, в промежутке между 17.00 и 20.30 часами вечера подозреваемый совершил в отношении девятиклассницы местной школы-интерната развратные действия сексуального характера. О произошедшем в тот же день было заявлено в полицию.

Предполагаемого растлителя доставили в отделение. Процессуальное решение по факту случившегося еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU