Стало известно, как преобразится парк Первомайский в Уфе после реконструкции

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-29T20:00:44+03:00

Сейчас рабочие выкладывают брусчаткой дорожки и устанавливают фонари

В нем появятся новые арт-объекты, зоны отдыха и скейт-парк

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В парке «Первомайский» в Калининском районе Уфы полным ходом идет реконструкция. В администрации города рассказали, как изменится парк после окончания всех работ.

На первом этапе планируется привести в порядок территорию вокруг озера и сам водоем, подготовить участки под озеленение и наладить систему освещения. Второй этап реконструкции предполагает создание скейт-парка, установку спортивных комплексов и арт-объектов, в том числе на свадебную тему - парк и близлежащий ЗАГС свяжет аллея молодоженов.

Появятся еще две детские площадки, велодорожка и тропа здоровья, зоны общепита и культурного досуга с новой сценой.

- По замыслу архитекторов, парк «Первомайский» составит общий архитектурный ансамбль с территорий ДК «Машиностроитель» и Администрацией Калининского района, - пояснили в мэрии.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров выказал уверенность в том, что обновленный парк станет примером для республики.

ИСТОЧНИК KP.RU