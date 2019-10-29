Стало известно, как преобразится парк Первомайский в Уфе после реконструкции
В парке «Первомайский» в Калининском районе Уфы полным ходом идет реконструкция. В администрации города рассказали, как изменится парк после окончания всех работ.
На первом этапе планируется привести в порядок территорию вокруг озера и сам водоем, подготовить участки под озеленение и наладить систему освещения. Второй этап реконструкции предполагает создание скейт-парка, установку спортивных комплексов и арт-объектов, в том числе на свадебную тему - парк и близлежащий ЗАГС свяжет аллея молодоженов.
Появятся еще две детские площадки, велодорожка и тропа здоровья, зоны общепита и культурного досуга с новой сценой.
- По замыслу архитекторов, парк «Первомайский» составит общий архитектурный ансамбль с территорий ДК «Машиностроитель» и Администрацией Калининского района, - пояснили в мэрии.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров выказал уверенность в том, что обновленный парк станет примером для республики.
ИСТОЧНИК KP.RU