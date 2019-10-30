2019-10-30T06:44:52+03:00
Общество

Население Уфы увеличилось на четыре тысячи человек

На оперативке рассказали о демографической ситуации в столице Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По суммарному коэффициенту рождаемости в 2018 году Уфа расположилась на девятом местеПо суммарному коэффициенту рождаемости в 2018 году Уфа расположилась на девятом местеФото: Рустем АХУНОВ
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Количество жителей в Уфе увеличилось на четыре тысячи человек. Об этом рассказала начальник отдела государственной статистики столицы Башкирии Оксана Даянова на еженедельной оперативке в мэрии.

Уфа с численностью населения 1 млн 135 тысяч человек занимает восьмую позицию среди 13 городов-миллионников (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Число жителей по итогам 2018 года увеличилось на 4,1 тысяч человек. В столице Башкирии, равно как и остальных миллионниках России, продолжается снижение рождаемости. Зато в столице Башкирии сложился естественный прирост населения – 1527 человек.

По суммарному коэффициенту рождаемости в 2018 году Уфа расположилась на девятом месте среди миллионников. По словам Даяновой, этот показатель является «одной из центральных демографических проблем» в регионе. Столица Башкирии замыкает тройку лидеров с низким уровнем смертности. С показателем 10,6 республиканский центр уступает только Казани (10,2) и Красноярску (10,4).

ИСТОЧНИК KP.RU

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