Школьник из Уфы после конфликта с учителем попросил Хабирова «защитить его честь и достоинство»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-29T10:13:59+03:00

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Ученик одной из уфимских школ после конфликта с педагогом пожаловался главе Башкирии Радию Хабирову. После этого в учебное заведение приехал разбираться детский омбудсмен в республике Милана Скоробогатова. Чиновница рассказала о встрече с ребенком, который попросил «защитить его честь и достоинство», на своей странице в Facebook.

Детали конфликта Скоробогатова раскрывать не стала. Отметила только, что «конфликтная ситуация» возникла в последний день четверти. После ссоры с учителем школьник обратился к Хабирову «с просьбой защитить его честь и достоинство».

– Мы выехали в школу для решения этого конфликта. Разговаривали лично с Димой, с его мамой, с учителем, директором, психологом и социальным педагогом. Наша встреча прошла в режиме медиации - взрослые и ребенок были заинтересованы в решении этого вопроса, – написала Скоробогатова.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Башкирии, с мальчиком она разговаривала «как с родным сыном: об оценках, пропусках, вообще о жизни и об отношениях». Омбудсмен считает, что конфликтный случай стал для школьника «проявлением его лидерских качеств». Поэтому, помимо прочего, она говорил с ним о том, «как развивать в себе волю, настойчивость и целеполагание».

– Конфликт был разрешен, но я остаюсь наблюдать за ситуацией до полного её решения, – подытожила омбудсмен.

Пост не остался без внимания пользователей – так, один из комментаторов подметил, насколько сильно изменились стандарты воспитательной работы: «Потрясающе! Мне, помню, историк давал по башке за личное мнение, а географ сломал нос о парту! А теперь вот оно как: главе можно писать, и он разбирается!».

ИСТОЧНИК KP.RU