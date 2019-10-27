В Уфе ищут водителя, который сбил парня и скрылся
ДТП произошло на перекрёстке улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина
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На днях в микрорайоне Сипайлово на перекрестке улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина произошла авария с участием пешехода.
В темное время суток неизвестный водитель на неустановленном автомобиле при повороте налево сбил молодого человека, который переходил дорогу на зеленый свет светофора.
Автомобилист поспешил скрыться с места происшествия, не оказав помощь пешеходу.
Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.
Родственники потерпевшего убедительно просят при наличии информации об этой аварии, сообщить в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU