2019-10-27T10:02:57+03:00
Происшествия

В Уфе ищут водителя, который сбил парня и скрылся

ДТП произошло на перекрёстке улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина
Эльвина АПАРИНА
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На днях в микрорайоне Сипайлово на перекрестке улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина произошла авария с участием пешехода.

В темное время суток неизвестный водитель на неустановленном автомобиле при повороте налево сбил молодого человека, который переходил дорогу на зеленый свет светофора.

Автомобилист поспешил скрыться с места происшествия, не оказав помощь пешеходу.

Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.

Родственники потерпевшего убедительно просят при наличии информации об этой аварии, сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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