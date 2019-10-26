2019-10-26T20:22:08+03:00
Происшествия

Мошенник оформил кредит на уфимца, сделав поддельный паспорт

В качестве модели для фотографии мужчина использовал случайного человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подделку в банке вычислить не смоглиПодделку в банке вычислить не смоглиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На 25-летнего жителя Уфы оформили кредит по поддельному паспорту. Это вскрылось после того как потерпевшему пришло уведомление от банка. Об очередном случае мошенничества рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Когда молодой парень узнал, что «оформил» кредит на 40 тысяч рублей, то сразу обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что у злоумышленника каким-то образом оказались паспортные данные потерпевшего. Мошенник нашел перебивавшегося случайными заработками человека, который за деньги согласился сфотографироваться для поддельного документа. После того как липовый паспорт был готов, преступник направился в отделение банка, где оформил кредит.

Сотрудникам угрозыска удалось вычислить подозреваемого благодаря камерам наблюдения, которые были установлены в финансовой организации. Подозреваемым оказался 31-летний уфимец. На допросе он во всем сознался. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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