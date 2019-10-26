Малолетний студент-химик из Башкирии с двумя сообщниками попытался ограбить и поджечь банк

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-26T12:03:26+03:00

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В Аургазинском районе Башкирии трое молодых людей попытались обокрасть и сжечь банк. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Преступление произошло еще на прошлой неделе, 18 октября, в деревне Степановка. В четыре часа утра трое парней из соседнего села отжали оконные решетки в местном отделении банка, разбили стекло и ворвались внутрь. По предварительной информации, они попытались вытащить из кассы деньги и поджечь помещение, однако времени на все это у них попросту не хватило. Молодых людей практически сразу накрыли сотрудники безопасности.

К месту преступления также прибыли оперативники. За покушение на кражу и поджог они доставили в отдел полиции всех трех парней. Старшему из них 21 год, а младшему – всего 16. Последний этой осенью поступил в стерлитамакский колледж, где изучал химию. Его отпустили домой под подписку о невыезде, а сообщников заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: «покушение на преступление», «кража» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU