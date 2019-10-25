2019-10-25T13:24:37+03:00
Звезды

Башкирский театр оперы и балета привез спектакль «Лунный мир» в Санкт-Петербург

Постановку показали в рамках IV Международного фестиваля камерной оперы
Мила КИЯН
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Башкирская постановка оперы «Лунный мир» показана в Санкт-Петербурге впервыеБашкирская постановка оперы «Лунный мир» показана в Санкт-Петербурге впервые
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Башкирский государственный театр оперы балета в минувший четверг показал комическую оперу «Лунный мир» Йозефа Гайдна в Санкт-Петербурге на IV Международном фестивале камерной оперы.

Премьера этого спектакля состоялась в Уфе в апреле прошлого года. Спектакль поставил музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Артем Макаров, лауреат российской Национальной театральной премии «Золотая маска «, а в качестве режиссера-постановщика и художника-постановщика над оперой работали москвички Елизавета Корнеева и Екатерина Агений.

В Международном фестивале камерной оперы, который стартовал в конце сентября, а завершится на следующей неделе, 1 ноября, принимают участие музыкальные коллективы из России, Казахстана, Венгрии, Греции, Латвии.

Фестиваль уникален разнообразием репертуара, охватывающим огромный диапазон произведений – от раннего барокко до современности. Барочная опера «Лунный мир» показана в Санкт-Петербурге впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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