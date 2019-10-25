2019-10-25T12:55:09+03:00
Общество

На ремонт дороги в Уфе выделят 266 млн рублей

Подрядчик будет отобран в начале ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ремонтировать дорожное полотно начнут в мае 2020 годаРемонтировать дорожное полотно начнут в мае 2020 года
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В Башкирии отремонтируют дорогу Уфа-Нагаево за 266,4 млн рублей. Тендер на реконструкцию участка от улицы Бородинской до трассы М-5 в Кировском и Октябрьском районе состоится 6 ноября. Заявки принимаются до 1 ноября. Об этом со ссылкой на портал закупок сообщает «РБК-Уфа».

Ремонт планируется начать в мае следующего года, а завершить до конца августа 2021. Подрядчик займется полным спектром дорожно-строительных работ, а также предоставит гарантии: на верхний слой асфальта – четыре года, бортовой камень – два года и на разметку – шесть месяцев.

Основную часть стоимости на реконструкцию дорожного полотна выделят из республиканского бюджета. В ремонт также вложится федеральный центр и городская казна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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