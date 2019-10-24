2019-10-24T19:34:12+03:00
Происшествия

В Уфе учительница оскорблениями довела ученицу до эпилептического припадка

По словам матери девочки, после педагог, как ни в чем не бывало, продолжила занятие
Яна БАЗЕКИНА
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В школе утверждают, что учитель сразу вызвала скорую помощьВ школе утверждают, что учитель сразу вызвала скорую помощьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе школьный учитель довела ученицу своими оскорблениями до эпилептического припадка. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», педагог вызвала девочку к доске и начала унижать ее перед всем классом, а когда ребенку стало плохо, даже не отвела ее в медпункт и не вызвала скорую помощь.

- После оскорблений я села за парту и ничего не могла сказать. Я помню, начали шептаться: «Ей же плохо, позвоните маме», но учительница ничего не делала, пока не прозвенел звонок, - вспоминает Эльвина Н.

Мама девочки рассказала, что в этом году ее дочь впервые пошла в школу, в 9 класс: до этого она находилась на домашнем обучении. Теперь Эльвина снова вынуждена заниматься дома, но ее самочувствие значительно ухудшилось. После того злополучного урока у девочки случилось еще несколько приступов эпилепсии.

- Учитель не звонила, не узнавала, как у нас дела, хотя знала, что ребенок больной. Неужели у нее своих детей нет? – возмущается Регина Н., мама девочки.

Впрочем, у руководства школы своя версия на этот счет.

- Во время урока ученица почувствовала недомогание. Учитель русского языка спустилась в медпункт и пригласила школьного врача, а также вызвала скорую помощь, - утверждает директор школы, в которой произошел инцидент.

В надежде добиться справедливости и наказать грубого педагога, мама школьницы написала заявление в прокуратуру, а позже намерена обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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