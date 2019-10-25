В Башкирии серьезно подорожали некоторые продукты
В Башкирии существенно подорожал целый ряд продуктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Башкортостанстата.
Ожидаемо выросли цены на сезонные овощи, например, килограмм помидоров теперь обойдется покупателю, в среднем, в 71,94 рубля (подорожание составляет 6,3 процента). Также неожиданно поднялась в цене и гречневая крупа - на 5,3 процента и до 45, 27 рублей за килограмм соответственно. В списке подорожавших продуктов оказались и мясные консервы: их ценник вырос до 128,1 рубля (+3,8%).
Есть и приятные новости для покупателей: например, подешевела белокочанная капуста (-6,4%), пшено (- 2,6%) и сахар-песок (- 1,9%).
ИСТОЧНИК KP.RU