В Башкирии серьезно подорожали некоторые продукты

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-25T07:02:56+03:00

Теперь покупка помидоров и гречки может значительно ударить по карману

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В Башкирии существенно подорожал целый ряд продуктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Башкортостанстата.

Ожидаемо выросли цены на сезонные овощи, например, килограмм помидоров теперь обойдется покупателю, в среднем, в 71,94 рубля (подорожание составляет 6,3 процента). Также неожиданно поднялась в цене и гречневая крупа - на 5,3 процента и до 45, 27 рублей за килограмм соответственно. В списке подорожавших продуктов оказались и мясные консервы: их ценник вырос до 128,1 рубля (+3,8%).

Есть и приятные новости для покупателей: например, подешевела белокочанная капуста (-6,4%), пшено (- 2,6%) и сахар-песок (- 1,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU