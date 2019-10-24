2019-10-24T14:29:52+03:00
Общество

Строительством нового здания Арбитражного суда в Уфе займется местная компания

Новое строение появится напротив БашГУ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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До 10 декабря субподрядчик должен завершить общестроительные работыДо 10 декабря субподрядчик должен завершить общестроительные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Субподрядчиком в строительстве нового здания Арбитражного суда в столице Башкирии стала уфимская компания ООО «Дельта Урал». С ней заключил контракт стоимостью 70,6 млн рублей башкирский филиал «Гидроремонт ВВК», который стал победителем аукциона на возведение здания за 732 млн рублей. Семиэтажное строение площадью около 13 тысяч. кв.м. расположится напротив главного корпуса БашГУ.

По данным «Ъ-Уфа», до 10 декабря субподрядчик должен разработать проект строительства, график выполнения работ, залить фундамент, возвести стены и перегородки. Гарантийный срок на работы составит пять лет с момент ввода здания в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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