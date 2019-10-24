Средняя зарплата в Башкирии к 2022 году вырастет до 43,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-24T13:31:10+03:00

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В Башкирии прогнозируется рост средней зарплаты на 20% – в 2022 году она составит 43,5 тысячи рублей. Такой прогноз сделала и.о. министра экономического развития Лилия Мазитова в ходе заседания под председательством и.о. вице-премьера правительства республики Андрея Назарова.

По итогам текущего года размер среднемесячной зарплаты сложится на уровне 35,9 тысяч рублей. Динамика роста составит 7%, что выше среднего показателя по России (6,8%). «РБК-Уфа» со ссылкой на проект бюджета республики на ближайшую трехлетку сообщает, что фонд оплаты труда с начислениями вырастет с 88,1 млрд рублей (по итогам 2018 года) до 104,2 млрд рублей (в 2022 году).

ИСТОЧНИК KP.RU