2019-10-24T11:08:23+03:00
Общество

В СК рассказали, какая категория жителей Башкирии чаще всего решается на суицид

Правоохранители также огласили основные причины совершения самоубийств
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочки-подростки проявляли суицидальное поведение в три раза чаще, чем юношиДевочки-подростки проявляли суицидальное поведение в три раза чаще, чем юношиФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В СК Башкирии огласили статистику суицидов среди населения республики. В группе риска находятся подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

Анализ самоубийств и покушений на самоубийства показал, что за 9 месяцев 2019 года больше всего опрометчивых поступков или попыток совершили подростки в возрасте 15-17 лет (76% от общего числа суицидов). Девочки проявляли суицидальное поведение в три раза чаще, чем юноши. Тем не менее последние совершают больше оконченных самоубийств.

– Более чем в 3 раза больше суицидальных попыток и суицидов совершено за пределами столицы республики, – сообщили в СК. Преимущественно это происходило в селах и деревнях с неразвитой инфраструктурой.

93% лиц, пытавшихся покончить с собой, обучались в школах, училищах, лицеях и колледжах. Большинство подростков, решивших наложить на себя руки, не имели хобби или другой занятости, помимо учебы.

Основные мотивы совершения суицидов – эмоциональные переживания из-за неразделенной любви или ссоры с родителями, недостаточное внимание и отсутствие заботы, а также гиперопека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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