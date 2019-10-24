Родители дошколят в Уфе подрались из-за замечания в детсадовском чате

СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-24T06:34:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Переписка в родительском чате довела двух женщин до драки, а затем и до суда. Татьяна Ч., мама одной из воспитанниц детского сада, сделала замечание другой родительнице в чате мессенджера. Дочь женщины рассказала, что мальчик во время тихого часа ходил рядом с ней без штанишек. Татьяна посоветовала семье юного нудиста пообщаться с ребенком, но даже не предполагала, чем обернется для нее этот совет. Вскоре женщина встретилась с тетей проказника лично и та набросилась на нее с кулаками. Схватка родительниц попала в объектив камеры видеонаблюдения.

- Вот она меня хватает за волосы и швыряет на проезжую часть, — показала запись журналистам ГТРК "Башкортостан" пострадавшая.

Татьяна заявила о нападении в полицию. Мировой суд обидчицу женщины оправдал, но та вместе с супругом подала апелляцию, и уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью передали на повторное рассмотрение. Тете детсадовца может грозить до четырех месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU