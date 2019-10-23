2019-10-23T19:36:51+03:00
Общество

В школах Уфы начали размещать контейнеры для раздельного сбора мусора

Первыми к проекту подключились школы в Демском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из репортажаСтоп-кадр из репортажа
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В школах Демского района Уфы появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Так учащиеся подключились к столичному экологическому проекту "Все начинается с нас".

Первыми участниками акции стали ученики лицея №161. С ними уже провели лекционные занятия о том, почему бумагу важно выбрасывать отдельно от пластика. Дальше по цепочке подключились и соседние учебные заведения.

- Все школы Демского района оснащены вот этими контейнерами, они сделаны по всем международным стандартам, - цитирует заместителя главы администрации Уфы Алину Сулейманову "Вся Уфа".

В ближайшее время боксы для отходов разных видов появятся и в других школах башкирской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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