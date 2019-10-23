В Уфе вспыхнула квартира в девятиэтажке: эвакуировали 12 человек

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-23T18:15:49+03:00

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Сегодня, 23 октября, помощь пожарных понадобилась в Октябрьском районе Уфы: вспыхнула девятиэтажка на улице Зорге, 45. Сообщение о пожаре поступило около 6 часов вечера.

Пламя занялось в квартире на третьем этаже. Судя по снимкам очевидцев ЧП, огонь был довольно сильным, окна в квартире покрылись копотью. Пожарные эвакуировали хозяйку через балкон с помощью лестницы. Вывести пришлось и жильцов соседних квартир - всего 12 человек, в том числе троих детей.

- Открытое горение ликвидировано в 18:15. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Фото: очевидец пожара

ИСТОЧНИК KP.RU