В Уфе вспыхнула квартира в девятиэтажке: эвакуировали 12 человек
Сегодня, 23 октября, помощь пожарных понадобилась в Октябрьском районе Уфы: вспыхнула девятиэтажка на улице Зорге, 45. Сообщение о пожаре поступило около 6 часов вечера.
Пламя занялось в квартире на третьем этаже. Судя по снимкам очевидцев ЧП, огонь был довольно сильным, окна в квартире покрылись копотью. Пожарные эвакуировали хозяйку через балкон с помощью лестницы. Вывести пришлось и жильцов соседних квартир - всего 12 человек, в том числе троих детей.
- Открытое горение ликвидировано в 18:15. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Фото: очевидец пожара
ИСТОЧНИК KP.RU