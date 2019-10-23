В Башкирии от транспортного налога освобождены две категории жителей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-23T17:29:34+03:00

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В Башкирии в этом году многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом впервые не будут платить транспортный налог. Об этом напомнили в пресс-службе парламента республики. Поправки в закон «О транспортном налоге» были приняты в декабре прошлого года.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что стопроцентная льгота действует в отношении одного транспортного средства с ограниченной мощностью – она должна быть меньше 150 лошадиных сил.

– Многодетная семья может не платить налог за микроавтобус с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил включительно. Ограничение по мощности двигателя позволит соблюсти принцип адресности. Льготу получат те, кто в ней действительно нуждается, – семьи с невысоким и средним уровнем дохода. Владельцы дорогих автомобилей в категорию льготников не вошли, – пояснил Толкачев.

Для того чтобы получить льготу, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту прописки и написать заявление. С собой нужно взять ряд документов. Для многодетных – справка о составе семьи и копии свидетельств о рождении детей. Семьям с ребенком-инвалидом необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка; справку, подтверждающая инвалидность и копию паспорта родителя (усыновителя) или опекуна (попечителя).

ИСТОЧНИК KP.RU