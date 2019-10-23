Уфимка застряла в газовой плите, пытаясь достать зажигалку

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-23T18:56:17+03:00

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Вчера ночью, 23 октября, к уфимским спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что у ее дочери в газовой плите застряла рука.

На место происшествия прибыли сотрудники управления гражданской защиты. Они выяснили, что 35-летняя уфимка хотела зажечь духовку, но уронила зажигалку во внутреннюю часть бытового прибора. Попытка достать ее не увенчалась успехом – обратно свою руку женщина вытащить не смогла.

В пресс-службе экстренного ведомства отметили, что спасательная операция не заняла много времени. Сотрудники отжали слесарным инструментом конструкцию плиты и освободили конечность. На месте врач осмотрел руку и не выявил никаких повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU