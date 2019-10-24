2019-10-24T05:49:00+03:00
Происшествия

Гражданин Узбекистана с автоматом напугал гостей дорогого уфимского ресторана

Мужчина угрожал оружием молодым людям и девушке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Под утро 22 октября полицию вызвали к одному из уфимских ресторанов на улице Менделеева. Возле заведения произошел конфликт, в который оказались втянуты несколько человек.

23-летний гражданин Узбекистана что-то не поделил с тремя молодыми людьми: мужчинами 35-ти и 28-ми лет и 20-летней соотечественницей. Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, парень достал предмет, похожий на автомат Калашникова, и стал им размахивать перед шокированной компанией.

Судя по всему, обошлось без жертв. С места происшествия полиция изъяла видеозапись с камер наблюдения. Процессуальное решение по факту случившегося пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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