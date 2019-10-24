Гражданин Узбекистана с автоматом напугал гостей дорогого уфимского ресторана
Под утро 22 октября полицию вызвали к одному из уфимских ресторанов на улице Менделеева. Возле заведения произошел конфликт, в который оказались втянуты несколько человек.
23-летний гражданин Узбекистана что-то не поделил с тремя молодыми людьми: мужчинами 35-ти и 28-ми лет и 20-летней соотечественницей. Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, парень достал предмет, похожий на автомат Калашникова, и стал им размахивать перед шокированной компанией.
Судя по всему, обошлось без жертв. С места происшествия полиция изъяла видеозапись с камер наблюдения. Процессуальное решение по факту случившегося пока не принято.
ИСТОЧНИК KP.RU