Труп пропавшей в Башкирии женщины обнаружили в озере
Альфию Султанову искали 12 дней
фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Башкирии прекратили поиски 67-летней жительницы села Демский Бижбулякского района. Альфия Сультанова ушла из дома в ночь с 10 на 11 октября и пропала. На протяжении 12 дней ее искали полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что вчера, 22 октября, тело пропавшей обнаружили в озере, в трехстах метрах от села, в котором она жила. Труп был извлечен из воды и передан на судмедэкспертизу. При первичном осмотре криминалисты не обнаружили на теле погибшей видимых телесных повреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU