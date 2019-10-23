Труп пропавшей в Башкирии женщины обнаружили в озере

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-23T15:19:15+03:00

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В Башкирии прекратили поиски 67-летней жительницы села Демский Бижбулякского района. Альфия Сультанова ушла из дома в ночь с 10 на 11 октября и пропала. На протяжении 12 дней ее искали полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что вчера, 22 октября, тело пропавшей обнаружили в озере, в трехстах метрах от села, в котором она жила. Труп был извлечен из воды и передан на судмедэкспертизу. При первичном осмотре криминалисты не обнаружили на теле погибшей видимых телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU