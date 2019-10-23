2019-10-23T14:35:21+03:00
Общество

Защитником бизнесменов в Башкирии станет Флюр Асадуллин

Его кандидатуру внес в республиканский парламент Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Башинформ"фото: "Башинформ"
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Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей Башкирии, вероятнее всего, станет Флюр Асадуллин. Его кандидатуру в республиканский парламент внес Радий Хабиров. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Рафаиль Гибадуллин – он досрочно покинул свой пост. Депутаты Курултая рассмотрят кандидатуру Асадуллина на ближайшем пленарном заседании, которое пройдет 24 октября.

– Флюр Асадуллин имеет большой опыт работы в экономической сфере, хорошо знает проблемы, волнующие предпринимательское сообщество. В своей профессиональной деятельности он вплотную занимался вопросами государственно-частного партнерства и внешнеэкономической деятельности, курировал вопросы реализации республиканских целевых программ, – представил характеристику потенциального бизнес-омбудсмена спикер госсобрания Константин Толкачев.

Председатель парламента выразил уверенность, что накопленный опыт позволит Асадуллину «успешно решать задачи», которые ставит предпринимательское сообщество.

Флюр Асадуллин родился в 1969 году в городе Давлеканово. Окончил Башкирский государственный пединститут и Российскую академию госуправления при Президенте РФ. Был депутатом Курултая III и V созывов. Занимал пост замминистра экономического развития (2011-2013) и директора агентства по привлечению инвестиций (2014-2015). После этого был назначен в международную инвестиционную компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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