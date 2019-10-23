2019-10-23T13:53:57+03:00
Общество

«Будто по дну волочится гиря»: уфимец полчаса вытаскивал из реки гигантскую рыбу

Своей удачей рыбак похвастался в социальных сетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.comфото: Instagram.com
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В Уфе рыбак поймал судака весом 12 килограмм.

Огромную рыбину горожанин выловил на реке Белой в столице Башкирии. Своей удачей мужчина похвастался на странице в Instagram, опубликовав фотографию, на которой он держит в руках судака гигантских размеров.

Уфимец рассказывает, что когда рыба клюнула, было ощущение, «будто по дну волочится гиря». Чтобы вытащить попавшегося на удочку судака-гиганта, ему потребовалось немало усилий и около получаса времени. В какой-то момент 12-килограммовый речной обитатель сдался и отправился прямиков в руки рыбаку. По словам мужчины, после совместного снимка он отпустил судака обратно в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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