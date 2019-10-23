В Башкирии обнаружили труп 12-летнего мальчика в собственной квартире

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-23T11:09:40+03:00

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Накануне, 22 октября, в собственной квартире скончался 12-летний мальчик. По предварительной информации, его труп обнаружил один из родителей, вернувшись домой после работы. Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на теле шестиклассника не было видимых телесных повреждений. По одной из версий, ребенок мог покончить с собой.

Полицейские изъяли с места происшествия имевшиеся в распоряжении мальчика гаджеты, среди которых был телефон, ноутбук, планшет и смарт-часы. Помимо этого, они взяли образцы почерка – по всей видимости, школьник оставил предсмертную записку. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU