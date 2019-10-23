2019-10-23T10:24:45+03:00
Общество

В Башкирии поставщики взвинтили цены на гречку

Повышение дошло до 15%
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Торговые сети в октября получили гречку по 46 рублей за килограммТорговые сети в октября получили гречку по 46 рублей за килограммФото: Иван МАРКОВ
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Торговые сети в Башкирии рассказали о повышении цен на гречневую крупу. Информацию подтвердили в республиканской торговой ассоциации.

– На прошлой неделе мы начали ощущать, что гречка идет по завышенной цене В сентябре предприятия торговли получали ее по 35 рублей за килограмм, буквально вчера получили ее по 46 рублей, – поделился с издание «РБК-Уфа» председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин.

По его словам, некоторые поставщики взвинтили цены до 15%. В причинах повышения эксперты ассоциации пока не разобрались. Как оказалось, похожая ситуация наблюдается и в других регионах. Одним из возможных факторов называется рост стоимости сырья. Тем временем в федеральном Минсельхозе сложившуюся на рынке обстановку называют стабильной.

В Башкирии урожай гречихи в этом году превысил 65 тысяч тонн, что полностью обеспечивает потребности региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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