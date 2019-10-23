2019-10-23T08:53:38+03:00
Общество

Стало известно, в каких отраслях в Башкирии самые высокие зарплаты

Служба статистики опубликовала данные за восемь месяцев 2019 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Средняя зарплата в республике составляет 35,6 тысяч рублейСредняя зарплата в республике составляет 35,6 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Служба государственной статистики по Башкирии опубликовала данные о среднемесячной начисленной зарплате работников по видам экономической деятельности. Эксперты подсчитали оплату труда в различных отраслях за период с января по август 2019 года.

По данным Башстата, средняя заработная плата в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7,8% и составляет 35 644 рублей. Самой привлекательной отраслью по оплате труда является производство кокса и нефтепродуктов – 74 955 рублей (-3,2%). На втором месте расположилась добыча полезных ископаемых с 62 479 рублей (+7%). Тройку лидеров замыкает отрасль производства химических веществ и продукции – 53 906 (12,8%). В числе самых высокооплачиваемых сфер труда находятся профессиональная, научная и техническая деятельность (53 360 рублей), производство компьютеров, электрических и оптических изделий (47 453), финансовая и страховая деятельность (47 314).

Самыми низкооплачиваемыми отраслями в перечне Башстата стали производство кожаных изделий (13 911 рублей), мебели (15 523), одежды (18 848), гостиничная деятельность (19 905) и сельское хозяйство (20 434).

ИСТОЧНИК KP.RU

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