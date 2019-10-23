Микроавтобус с 16 пассажирами попал в аварию в Уфе – пострадали три ребенка
Сегодня утром в столице Башкирии на улице Центральной легковушка столкнулась с микроавтобусом. В салоне пассажирской машины находилась 16 человек, сообщает ГИБДД по РБ.
По данным дорожной полиции, столкновение произошло из-за того, что 26-летний уфимец за рулем Chevrolet Cruze при повороте налево не уступил встречному микроавтобусу Ford Transit. Последний двигался по маршруту №171 («Жуково-Уфа»).
Из 16 пассажиров, находившихся в салоне Ford, за медицинской помощью обратились четыре человека, среди которых трое – несовершеннолетние.
фото: ГИБДД РБ
Сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Они выясняют подробности ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU