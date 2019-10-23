Микроавтобус с 16 пассажирами попал в аварию в Уфе – пострадали три ребенка

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-23T08:15:48+03:00

Всего за помощью к медикам обратились четыре человека

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Сегодня утром в столице Башкирии на улице Центральной легковушка столкнулась с микроавтобусом. В салоне пассажирской машины находилась 16 человек, сообщает ГИБДД по РБ.

По данным дорожной полиции, столкновение произошло из-за того, что 26-летний уфимец за рулем Chevrolet Cruze при повороте налево не уступил встречному микроавтобусу Ford Transit. Последний двигался по маршруту №171 («Жуково-Уфа»).

Из 16 пассажиров, находившихся в салоне Ford, за медицинской помощью обратились четыре человека, среди которых трое – несовершеннолетние.

фото: ГИБДД РБ

Сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Они выясняют подробности ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU