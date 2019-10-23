В Башкирии сбили мужчину, который шел посреди трассы

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-23T07:47:40+03:00

Один из водителей успел увернуться, однако пешеход угодил под колеса другого авто

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Накануне вечером на трассе в Чишминском районе Башкирии погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Трагический инцидент произошел на 27 километре автодороги Арсланово-Чишмы-Мияки. 50-летний житель Миякинского района за рулем Toyota Corolla заметил, как посреди проезжей части идет пешеход. Чтобы избежать столкновения с ним, водитель резко принял вправо. Маневр почти удался, однако автомобиль по касательной задел зеркалом 62-летнего уфимца. После этого мужчину сбил попутный Renault Logan, которым управлял 36-летний житель Давлеканово.

В результате происшествия пешеход скончался до приезда медиков.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 15 ДТП, в которых один человек погиб и 18 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU