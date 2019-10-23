Поезд из Уфы за час сбил двух человек в Ивановской области

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-23T06:53:08+03:00

Поезд из Уфы сбил двух человек в Ивановской области

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Поезд маршрута «Уфа-Санкт-Петербург» за час сбил двух жителей Ивановской области.

Как сообщает местное издание «Ивановская газета», несчастные случаи произошли в минувшую пятницу, 18 октября. Первый 85-летний погибший шел вдоль путей недалеко от перегона Шорыгино — Савино. Мужчина никак не реагировал на сигналы машиниста состава. От сильного удара несчастный пенсионер погиб на месте.

Второй случай произошел на станции Шуя менее чем через час. Неустановленный гражданин пытался перебежать пути перед поездом, но не рассчитал скорость. Пострадавшего ожидала такая же печальная участь — он скончался.

Сейчас в двух смертельных происшествиях разбираются стражи порядка. По предварительной версии, машинист состава невиновен в гибели мужчин — он делал все возможное, чтобы избежать столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU