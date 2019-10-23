Защитник бизнесменов Башкирии покидает свой пост

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-23T06:33:22+03:00

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Бизнес-омбудсмен Башкирии Рафаиль Гибадуллин досрочно покидает свой пост.

Как стало известно «Ъ-Уфа», соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов Курултая уже завтра, 24 октября. Остается неизвестным, почему Гибадуллин покидает занимаемую должность. Сам он для комментариев пока недоступен.

Бизнес-омбудсмен занимается тем, что контролируют интересы предпринимателей и урегулирует вопросы, которые возникают между бизнесменами и органами власти.

Согласно законодательству, кандидатуру сменщика Гибадуллина должны внести в Курултай в течение ближайших 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU