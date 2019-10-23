Защитник бизнесменов Башкирии покидает свой пост
Бизнес-омбудсмен Башкирии Рафаиль Гибадуллин досрочно покидает свой пост.
Как стало известно «Ъ-Уфа», соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов Курултая уже завтра, 24 октября. Остается неизвестным, почему Гибадуллин покидает занимаемую должность. Сам он для комментариев пока недоступен.
Бизнес-омбудсмен занимается тем, что контролируют интересы предпринимателей и урегулирует вопросы, которые возникают между бизнесменами и органами власти.
Согласно законодательству, кандидатуру сменщика Гибадуллина должны внести в Курултай в течение ближайших 30 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU