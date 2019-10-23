2019-10-23T06:13:26+03:00
Общество

Думала котята - оказалась змея: уфимке подкинули огромную рептилию

Пресмыкающееся нашло себе нового хозяина
Рустем АХУНОВ
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Персик любит отдыхать от суеты в ванной комнатеПерсик любит отдыхать от суеты в ванной комнате
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Неизвестные люди подкинули на порог уфимки огромного питона, которого женщина решила оставить себе.

Удивительная история произошла в уфимском микрорайоне Затон. Местной жительнице Инне Б. под дверь кто-то подкинул коробку. Женщина подумала, что внутри находятся щенки или котята, но ее содержимое оказалось совсем другим.

Тем не менее, женщина решила не бросать подкидыша и забрала змею домой. Позже удалось выяснить, что под собственной дверью она нашла самку тигрового питона альбиноса. Новый питомец получил ласковую кличку — Персик. Несмотря на то, что змею можно назвать опасной, Инна не считает, что Персик может кому-то навредить.

Женщина объяснила, что была готова отдать змею прежнему хозяину, если бы он объявился в первые три дня после того, как оставил змею в подъезде. Сейчас Персик живет в семье уфимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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