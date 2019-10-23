Житель Уфы угрожал взорвать казино, где проиграл крупную сумму

СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-23T06:34:53+03:00

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Любитель азартных игр из Уфы поднял на уши городскую полицию. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, днем 21 октября неизвестный гражданин позвонил по номеру 112 и заявил, что намерен взорвать подпольное казино. По словам звонившего, он спустил там крупную сумму денег и таким образом собирается поквитаться с организаторами игр.

Информация дошла до уфимской полиции. Оперативники прибыли по указанному адресу, на проспект Октября, и обследовали дом и прилегающую территорию. Взрывного устройства они не обнаружили.

Однако выезд все же не был напрасным, стражи порядка решили разобраться с незаконной игровой конторой. Они изъяли с места происшествия 14 мониторов, 13 системных блоков и пять консолей.

ИСТОЧНИК KP.RU