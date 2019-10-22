«Вернись, ты нам нужен!»: семья пропавшего в Башкирии молодого отца записала трогательное видеообращение

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-22T19:21:07+03:00

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Родные 37-летнего Ильгизара Минязева вот уже больше месяца не находят себе места. Мужчина пропал 18 сентября. Он работал на стройке детского сада в селе Юмашево Чекмагушевского района. Перед сдачей объекта мужчина заселился в общежитие поблизости.

- С 17 на 18 сентября у них с другими строителями были там посиделки, а к утру он пропал... Никто его не видел. Мастер, который с ними был, якобы ушел спать, а Ильгизар остался, - рассказывает сестра пропавшего Лилия.

Близкие обратились с заявлением в полицию, но результатов это пока не принесло - мужчина как сквозь землю канул. В надежде на содействие неравнодушных людей семья Ильгизара записала трогательное видео. В нем собраны фотографии из жизни мужчины - памятные моменты для его родных. Этот ролик - своеобразный призыв жителям Башкирии.

- Каждый из вас может совершить маленький подвиг для нас - осмотреть овраг, яму, рядом стоящий заброшенный сарай, либо, идя по тропе в любом направлении, отписаться, что в указанном месте вы были и ничего подозрительного не видели, - гласит текст в видео.

В скором времени родные и знакомые Ильгизара намерены снова выехать в район, где он пропал, чтобы осмотреть окрестности.

- Мы всё ещё надеемся найти его. Верим, что в этом мире ещё есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь, - признается Лилия.

Возвращения мужчины ждет и его маленькая дочь. По заверениям родных, он в ней души не чаял.

Приметы пропавшего: рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ильгизара или вы готовы помочь в его поисках, свяжитесь с сестрами мужчины: +7 987 475-38-04 (Айгуль), +7 965 941-56-55 (Зулейха).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/739467" frameborder="0"></iframe> Семья пропавшего в Башкирии мужчины записала трогательное видео с призывом о помощи.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU