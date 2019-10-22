В больнице Башкирии работала медсестра с поддельным дипломом

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-22T18:18:00+03:00

Женщина приобрела его с рук за 40 тысяч рублей

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В Башкирии завели уголовное дело на медсестру с "липовым" дипломом.

27-летняя девушка в мае устроилась в терапевтическое отделение больницы в Калтасинском районе Башкирии. У нее имелся диплом об окончании колледжа по специальности "сестринское дело". Девушка, возможно, так бы и работала медсестрой, если бы в какой-то момент не вскрылось, что диплом поддельный. Она призналась, что купила его у незнакомой женщины за 40 тысяч рублей.

Это послужило основанием для возбуждения дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

В прокуратуре Башкирии сообщили, что горе-медсестре пришлось уволиться по собственному желанию. Теперь ей грозит наказание вплоть до года тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU