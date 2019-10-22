2019-10-22T19:52:57+03:00
Общество

По реке Белой в Уфе планируют вновь пустить прогулочные теплоходы

Об этом на оперативке в мэрии обмолвился глава Службы речных переправ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба администрации УфыФото: пресс-служба администрации Уфы
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В следующем году в Уфе могут возобновить прогулочные теплоходные рейсы. Такими планами на оперативке в мэрии поделился глава Службы речных переправ Сергей Сергеев.

По его словам, прогулочные теплоходы могут курсировать вдоль новой набережной Белой близ Монумента Дружбы. Однако весь вопрос в том, будут ли в распоряжении организации в следующем навигационном периоде пассажирские суда.

В этом году услугами речного транспорта воспользовались 467 тысяч пассажиров. Сергеев отметил, что на протяжении вот уже трех лет расценки на проезд не менялись: обычный тариф - 25 рублей, а льготный - 15 рублей с пассажира. Останутся ли они такими же в следующем году, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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