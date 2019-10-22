Уроженец Узбекистана изнасиловал в подъезде многоэтажки в Башкирии 13-летнюю девочку
В пять часов утра 21 октября в отдел полиции города Нефтекамска обратилась 59-летняя местная жительница. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», она рассказала, что около часа назад в подъезде многоэтажки неизвестный изнасиловал ее 13-летнюю внучку. Что делала девочка в столь поздний час в соседнем квартале, не уточняется.
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам вычислили и задержали предполагаемого педофила. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана. Известно, что он до текущего момента проживал в Уфе и имел временное разрешение на пребывание в стране, которое, к слову, истекает уже через месяц. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU