Уроженец Узбекистана изнасиловал в подъезде многоэтажки в Башкирии 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-22T12:13:48+03:00

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В пять часов утра 21 октября в отдел полиции города Нефтекамска обратилась 59-летняя местная жительница. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», она рассказала, что около часа назад в подъезде многоэтажки неизвестный изнасиловал ее 13-летнюю внучку. Что делала девочка в столь поздний час в соседнем квартале, не уточняется.

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам вычислили и задержали предполагаемого педофила. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана. Известно, что он до текущего момента проживал в Уфе и имел временное разрешение на пребывание в стране, которое, к слову, истекает уже через месяц. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU