Под Уфой мужчина отправился рыбачить на озеро и не вернулся домой
В Уфимском районе без вести пропал 54-летний Юрий Карпей. 19 октября мужчина взял с собой лодку и отправился рыбачить на озера Каряка близ деревни Кумлекуль, но домой так и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт». Последние распространяют по социальным сетям ориентировки на пропавшего.
Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в рыбацкий костюм камуфляжной расцветки, высокие черные сапоги. С собой была темно-зеленая резиновая лодка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о Юрии Карпее, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU