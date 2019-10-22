Под Уфой мужчина отправился рыбачить на озеро и не вернулся домой

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-22T08:34:16+03:00

Он не дает о себе знать уже несколько дней

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В Уфимском районе без вести пропал 54-летний Юрий Карпей. 19 октября мужчина взял с собой лодку и отправился рыбачить на озера Каряка близ деревни Кумлекуль, но домой так и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт». Последние распространяют по социальным сетям ориентировки на пропавшего.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в рыбацкий костюм камуфляжной расцветки, высокие черные сапоги. С собой была темно-зеленая резиновая лодка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Юрии Карпее, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU