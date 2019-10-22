В Башкирии планируют закупить мобильные мусоросжигающие заводы

СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-22T07:05:09+03:00

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В минувший понедельник, 21 октября, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве с докладом выступил и.о. министра экологии Урал Искандаров. Он представил свой проект по ликвидации несанкционированных свалок. Для того, чтобы покончить с ними нужно всего лишь закупить мобильные мусоросжигающие мини-заводы.

Установки производят на одном из оборонных предприятий в Свердловской области. Их легко танспортировать от места к месту.

- Установки имеют ряд преимуществ, есть система очистки отходящих газов и не нужна сортировка отходов и дополнительное топливо, - заявил Искандаров.

Министр отметил, что внутри установки мусор сжигается при температуре 1200 градусов. Там можно жечь как обычные бытовые отходы, так и медицинские. Стоимость одного комплекса – от 1,5 до 35 млн рублей.

Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину внимательнее изучить возможности такого оборудования и представить ему доклад.

ИСТОЧНИК KP.RU