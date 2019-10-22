В Башкирии изменился порядок выплат по полису ОСАГО

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-22T06:31:01+03:00

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Накануне прокуратура Башкирии провела проверку, после которой был изменен порядок выплат по полису ОСАГО. Теперь компенсации инвалидам будут выплачивать по-другому.

В правительстве республики отмечают, что каждый автовладелец должен обратиться за компенсацией страхового случая в течение года, пока действует договор. При этом, согласно федеральному законодательству ограничения по времени на выплы нет. В свою очередь, в республиканском нормативном документе не было пункта, согласно которому наследники погибшего в ДТП водителя-инвалида могли бы получить страховые выплаты.

После вмешательства прокуратуры региональные правила были скорректированы с учетом требований федерального законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU