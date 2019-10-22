2019-10-22T06:01:02+03:00
Происшествия

Под Уфой обнаружили бездыханное тело полугодовалой малышки

Причины скоропостижной гибели ребенка до сих пор не известны
Павел КРАЙНОВ
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Трагический случай произошел в минувшее воскресеньеТрагический случай произошел в минувшее воскресеньеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В минувшее воскресенье, 20 октября, рано утром в одной из квартир в селе Михайловка, что в Уфимском районе Башкирии, обнаружили тело полугодовалой малышки. Как сообщает собственный источник «Комсомолки», никаких видимых повреждений на теле ребенка обнаружно не было.

Причины скоропостижной гибели маленькой девочки пока не известны. Известно, что ребенок проживал вместе с родителями в Уфе. Как малышка оказалась в селе под Уфой, не сообщается.

Возможно, пролить свет на загадочную смерть ребенка сможет судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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