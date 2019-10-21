СК Башкирии проверит отравление семерых человек в столовой уфимского колледжа
СК Башкирии проводит доследственную проверку инцидента с отравлением семерых человек в столовой уфимского колледжа.
Напомним, в минувшую пятницу, 18 октября, с жалобами на недомогание в инфекционную больницу в Уфе были доставлены семь студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Предварительно, у них диагностировали пищевое отравление. Перед этим все молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет ели в столовой учебного заведения.
Как пояснили в региональном СК, следователи совместно с инспекторами Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли образцы пищевой продукции, а также опросили работников и посетителей столовой. Сейчас надзорное ведомство проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в общепите. По результатам оперативных мероприятий будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU