СК Башкирии проверит отравление семерых человек в столовой уфимского колледжа

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-21T17:39:09+03:00

Перед отравлением все студенты ели в столовой при колледже Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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СК Башкирии проводит доследственную проверку инцидента с отравлением семерых человек в столовой уфимского колледжа.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 октября, с жалобами на недомогание в инфекционную больницу в Уфе были доставлены семь студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Предварительно, у них диагностировали пищевое отравление. Перед этим все молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет ели в столовой учебного заведения.

Как пояснили в региональном СК, следователи совместно с инспекторами Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли образцы пищевой продукции, а также опросили работников и посетителей столовой. Сейчас надзорное ведомство проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в общепите. По результатам оперативных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU