В Уфе дорожники закончили ремонт Бирского тракта

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-21T17:49:43+03:00

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В Уфе завершился ремонт Бирского тракта протяженностью 12,2 км. Работы на участке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в начале лета, 7 июня. Ремонт удалось закончить на четыре дня раньше запланированного срока.

За 4,5 месяца дорожники выполнили на тракте фрезерование и уложили новое покрытие, установили барьерное ограждение, облагородили обочину и термопластиком нанесли разметку.

Реконструкция Бирского тракта стала одним из самых масштабных проектов в дорожной инфраструктуре республики в этом году. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, работы здесь велись методом холодного «ресайклинга», который увеличивает несущую способность дороги для проезда крупных машин и повышает срок межремонтных сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU