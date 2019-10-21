В Уфе дорожники закончили ремонт Бирского тракта
В Уфе завершился ремонт Бирского тракта протяженностью 12,2 км. Работы на участке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в начале лета, 7 июня. Ремонт удалось закончить на четыре дня раньше запланированного срока.
За 4,5 месяца дорожники выполнили на тракте фрезерование и уложили новое покрытие, установили барьерное ограждение, облагородили обочину и термопластиком нанесли разметку.
Реконструкция Бирского тракта стала одним из самых масштабных проектов в дорожной инфраструктуре республики в этом году. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, работы здесь велись методом холодного «ресайклинга», который увеличивает несущую способность дороги для проезда крупных машин и повышает срок межремонтных сроков.
ИСТОЧНИК KP.RU