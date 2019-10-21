«Это вопросы антитеррористической безопасности»: власти Башкирии обсудили эвакуацию брошенных авто

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-21T15:58:19+03:00

С 1 августа в муниципалитетах выявлено более пятисот бесхозных машин

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Сегодня, 21 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ Борис Беляев рассказал об итогах работы по выявлению в городах республики брошенных машин.

В каждом муниципалитете региона были созданы специальные комиссии, которые отвечают за обнаружение и эвакуацию брошенных транспортных средств. По итогам работы в Уфе, Бирске, Нефтекамске и других городах республики с 1 августа было обследовано 542 автомобиля, из них 452 – в столице Башкирии. Как отметил Беляев, только пятая часть от выявленного объема не была признана бесхозным транспортом.

Руководитель МинЖКХ отчитался, что владельцы 131 автомобиля после получения уведомления от муниципальных властей добровольно переставили неиспользуемое имущество. Брошенные машины в республике принимают 32 спецстоянки, 22 из которых находятся в городских округах и поселениях.

Хабиров поручил муниципалитетам довести работу по эвакуации транспорта до конца. Он заявил, что «это вопросы антитеррористической безопасности, удобства проезда по дворам, комфортного пребывания детей и элементарной чистоты».

ИСТОЧНИК KP.RU