Уровень преступности в уфимском Инорсе снизился на 25%
Секретарь совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов рассказал о снижении уровня преступности в микрорайоне Инорс. Об этом он сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.
Минувшей весной главу Башкирии Радия Хабирова встревожили показатели преступности в Инорсе, после чего власти активно начали исправлять ситуацию. Так, по данным Касьянов, за 9 месяцев 2019 года в микрорайоне было установлено 265 опор наружного освещения более 650 светильников. В планах – установка 750 стационарных и поворотных камер.
По итогам текущего года число преступлений в Инорсе снизилось почти на 25% (84,5 преступлений на 10 тысяч человек). В то же время в целом по Уфе снижение этого показателя составило всего 2,8% (128 на 10 тыс. человек), а по республике – 3,5% (103 на 10 тыс. человек).
Радий Хабиров назвал достигнутые результаты «впечатляющими» и поручил организовать такую же работу в каждом населенном пункте Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU