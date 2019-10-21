2019-10-21T15:01:31+03:00
Общество

Уровень преступности в уфимском Инорсе снизился на 25%

За этот года в микрорайоне установили 265 опор освещения и более 650 светильников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Власти планируют установить в Инорсе 750 стационарных и поворотных камерВласти планируют установить в Инорсе 750 стационарных и поворотных камерФото: Рустем АХУНОВ
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Секретарь совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов рассказал о снижении уровня преступности в микрорайоне Инорс. Об этом он сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.

Минувшей весной главу Башкирии Радия Хабирова встревожили показатели преступности в Инорсе, после чего власти активно начали исправлять ситуацию. Так, по данным Касьянов, за 9 месяцев 2019 года в микрорайоне было установлено 265 опор наружного освещения более 650 светильников. В планах – установка 750 стационарных и поворотных камер.

По итогам текущего года число преступлений в Инорсе снизилось почти на 25% (84,5 преступлений на 10 тысяч человек). В то же время в целом по Уфе снижение этого показателя составило всего 2,8% (128 на 10 тыс. человек), а по республике – 3,5% (103 на 10 тыс. человек).

Радий Хабиров назвал достигнутые результаты «впечатляющими» и поручил организовать такую же работу в каждом населенном пункте Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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