Уровень преступности в уфимском Инорсе снизился на 25%

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-21T15:01:31+03:00

За этот года в микрорайоне установили 265 опор освещения и более 650 светильников

Изменить размер текста: A A

Секретарь совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов рассказал о снижении уровня преступности в микрорайоне Инорс. Об этом он сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.

Минувшей весной главу Башкирии Радия Хабирова встревожили показатели преступности в Инорсе, после чего власти активно начали исправлять ситуацию. Так, по данным Касьянов, за 9 месяцев 2019 года в микрорайоне было установлено 265 опор наружного освещения более 650 светильников. В планах – установка 750 стационарных и поворотных камер.

По итогам текущего года число преступлений в Инорсе снизилось почти на 25% (84,5 преступлений на 10 тысяч человек). В то же время в целом по Уфе снижение этого показателя составило всего 2,8% (128 на 10 тыс. человек), а по республике – 3,5% (103 на 10 тыс. человек).

Радий Хабиров назвал достигнутые результаты «впечатляющими» и поручил организовать такую же работу в каждом населенном пункте Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU