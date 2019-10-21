Парламент Башкирии усилит контроль за качеством прививок
Депутаты башкирского парламента на ближайшем заседании рассмотрит проект о внесении изменений в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.
Новация предполагает, что сфера обращения прививок будет выведена из-под действия законодательства о техническом регулировании и переведена под контроль законодательства об обращении лекарственных средств.
По словам спикера Курултая Константина Толкачева, за счет изменений в законодательстве повысится контроль за качеством прививок. Если новую норму примут, то разрешение на использование вакцин, анатоксинов, токсинов, сывороток, иммуноглобулинов и аллергенов будет выдавать Росздравнадзор.
Толкачев добавил, что новации коснутся как отечественных препаратов, так и зарубежных.
ИСТОЧНИК KP.RU