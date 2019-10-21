2019-10-21T14:35:53+03:00
Общество

Парламент Башкирии усилит контроль за качеством прививок

Новый законопроект депутаты рассмотрят на ближайшем заседании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новая норма призвана повысить качество прививокНовая норма призвана повысить качество прививокФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Депутаты башкирского парламента на ближайшем заседании рассмотрит проект о внесении изменений в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.

Новация предполагает, что сфера обращения прививок будет выведена из-под действия законодательства о техническом регулировании и переведена под контроль законодательства об обращении лекарственных средств.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, за счет изменений в законодательстве повысится контроль за качеством прививок. Если новую норму примут, то разрешение на использование вакцин, анатоксинов, токсинов, сывороток, иммуноглобулинов и аллергенов будет выдавать Росздравнадзор.

Толкачев добавил, что новации коснутся как отечественных препаратов, так и зарубежных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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